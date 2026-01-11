Финал Суперкубка Испании: онлайн-трансляция матча Барселона – Реал

В воскресенье, 11 января, в Джидде (Саудовская Аравия) состоится финал Суперкубка Испании. Следить за битвой принципиальных команд можно непосредственно на сайте 24 Канала

В битве за Суперкубок Испании сойдутся традиционные гранды местного футбола Барселона и Реал. Обе команды смогли квалифицироваться в финал после побед в предварительной стадии, сообщает 24 Канал.

По теме Барселона – Реал: кто в Украине покажет финал Суперкубка Испании: кто в Украине покажет финал Суперкубка Испании

Чего ждать от Суперкубка Испании?

Уже седьмой год подряд Суперкубок Испании проводится с участием четырех команд. И в трех последних случаях трофей разыгрывали между собой именно Реал и Барселона.

Так будет и в этом году. Каталонцы уничтожили Атлетик в полуфинале, забив клубу из Бильбао аж 5 "сухих" мячей. Зато Реал оставил за бортом турнира соседей по городу в лице Атлетико (2:1).

Подопечные Анчелотти приехали на турнир с рядом кадровых проблем. Главный бомбардир клуба Килиан Мбаппе получил травму и пропускает матчи с Суперкубок. Также вне игры Антонио Рюдигер, Эдер Милитао и Браим Диас, который играет за сборную Марокко на Кубке Африки.

Барселона же подходит к финалу в оптимальном составе. Команда Ханси Флика хочет отомстить Реалу за октябрьское поражение в рамках чемпионата Испании (2:1).

Где смотреть матч?

Поединок Барселона – Реал онлайн можно будет посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO. Трансляция будет доступна по подпискам "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и MEGOPACK N+S. Начало поединка – 11 января в 21:00 по Киеву.

Игра состоится в Джидде (Саудовская Аравия) на стадионе Короля Абдуллы. Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Барселона – Реал. В этой новости также будут опубликованы видео голов и обзор всего матча с самыми интересными его моментами.

БАРСЕЛОНА – РЕАЛ