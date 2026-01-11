В битві за Суперкубок Іспанії зійдуться традиційні гранди місцевого футболу Барселона та Реал. Обидві команди змогли кваліфікуватися у фінал після перемог у попередній стадії, повідомляє 24 Канал.

Чого чекати від Суперкубка Іспанії?

Вже сьомий рік поспіль Суперкубок Іспанії проводиться за участі чотирьох команд. І в трьох останніх випадках трофей розігрували між собою саме Реал та Барселона.

Так буде і цього року. Каталонці знищили Атлетік у півфіналі, забивши клубу з Більбао аж 5 "сухих" м'ячів. Натомість Реал залишив за бортом турніру сусідів по місту в особі Атлетіко (2:1).

Підопічні Анчелотті завітали на турнір із низкою кадрових проблем. Головний бомбардир клубу Кіліан Мбаппе отримав травму та пропускає матчі з Суперкубок. Також поза грою Антоніо Рюдігер, Едер Мілітао та Браїм Діас, який грає за збірну Марокко на Кубку Африки.

Барселона ж підходить до фіналу в оптимальному складі. Команда Гансі Фліка хоче помститися Реалу за жовтневу поразку в рамках чемпіонату Іспанії (2:1).

Де дивитися матч?

Поєдинок Барселона – Реал онлайн можна буде подивитися на ОТТ-платформі MEGOGO. Трансляція буде доступною за передплатами "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" та MEGOPACK N+S. Початок поєдинку – 11 січня о 21:00 за Києвом.

Гра відбудеться у Джидді (Саудівська Аравія) на стадіоні Короля Абдулли. Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Барселона – Реал. У цій новині також будуть опубліковані відео голів і огляд всього матчу з найцікавішими його моментами.

БАРСЕЛОНА – РЕАЛ