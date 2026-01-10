Найтитулованіші іспанські клуби зіграють між собою на нейтральному полі. На кону їх поєдинку стоятиме трофей – національний Суперкубок, повідомляє 24 Канал.

Читайте також "Мені залишилося кілька днів": 33-річний ексгравець Челсі шокував заявою про смертельну хворобу

Хто транслюватиме матч Барселона – Реал?

На шляху до фіналу Барселона без шансів розгромила Атлетік Більбао з рахунком 5:0. Реал же в півфіналі в мадридському дербі переграв Атлетіко (2:1).

Чергове Ель-Класіко цього разу відбудеться в Саудівській Аравії на стадіоні "King Abdullah Sports City" у Джидді. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.

В Україні матч Барселона – Реал можна буде подивитися у прямому етері на медіасервісі MEGOGO. Він буде доступний для перегляду на телеканалі "Megogo Футбол 1" за підписками "Спорт" і в усіх MEGOPACK

До слова. Традиційно показ зустрічі такого статусу буде супроводжуватися аналітичною студією за участі журналістів, коментаторів та експертів. Обговорення гри розпочнеться за годину до її початку.

Зазначимо, що останнє Ель-Класіко відбулося восени. Тоді Реал здобув перемогу з рахунком 2:1.

Що відомо про протистояння іспанських гегемонів?