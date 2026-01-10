Найтитулованіші іспанські клуби зіграють між собою на нейтральному полі. На кону їх поєдинку стоятиме трофей – національний Суперкубок, повідомляє 24 Канал.
Хто транслюватиме матч Барселона – Реал?
На шляху до фіналу Барселона без шансів розгромила Атлетік Більбао з рахунком 5:0. Реал же в півфіналі в мадридському дербі переграв Атлетіко (2:1).
Чергове Ель-Класіко цього разу відбудеться в Саудівській Аравії на стадіоні "King Abdullah Sports City" у Джидді. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.
В Україні матч Барселона – Реал можна буде подивитися у прямому етері на медіасервісі MEGOGO. Він буде доступний для перегляду на телеканалі "Megogo Футбол 1" за підписками "Спорт" і в усіх MEGOPACK
До слова. Традиційно показ зустрічі такого статусу буде супроводжуватися аналітичною студією за участі журналістів, коментаторів та експертів. Обговорення гри розпочнеться за годину до її початку.
Зазначимо, що останнє Ель-Класіко відбулося восени. Тоді Реал здобув перемогу з рахунком 2:1.
Що відомо про протистояння іспанських гегемонів?
За даними Transfermarkt, це буде 263-тє Ель-Класіко в історії. Наразі мінімальну перевагу зберігають "вершкові" – 107 перемог проти 104 у Барселони, а ще 51 раз було зафіксовано нічию.
Саме Барселона та Реал грали у трьох останніх фіналах Суперкубка Іспанії. Двічі трофей здобували каталонці, а у сезоні-2023/2024 тріумфували мадридці.
"Блаугранас" є рекордсменами за перемогами в цьому турнірі. Вони 15 разів вигравали Суперкубок, а "вершкові" – 13.
У нинішньому сезоні команди є й лідерами в чемпіонаті Іспанії. Після 19 турів турнірну таблицю Ла ЛІги очолюють підопічні Фліка, набравши 49 очок, а Реал з 45 заліковими балами розташовується на другій сходинці.