Борнмут сделал предложение Трабзонспору по переходу футболиста сборной Украины. "Вишни" готовы выложить хорошие коштты за Батагова, сообщает турецкое издание Gunebakis.

Что предложил Борнмут за Батагова?

Английский клуб намерен продать Маркоса Сенеси в Ювентус за более 30 миллионов евро и планируют подписать игрока ему на замену. Сначала "вишни" предлагали за Батагова 15 миллионов евро.

Однако теперь Борнмут намерен взять украинского защитника в аренду за 4 миллиона евро с обязательный выкупом за 24 миллиона евро. В сумме Трабзонспор заработает за Батагова – 28 миллионов евро.

23-летний футболист не против перебраться в Англию. Однако он оставил окончательное решение о переходе в Борнмут за руководством турецкого клуба.

Что известно о карьере Батагова в Турции?