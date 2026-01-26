Борнмут сделал предложение Трабзонспору по переходу футболиста сборной Украины. "Вишни" готовы выложить хорошие коштты за Батагова, сообщает турецкое издание Gunebakis.
Что предложил Борнмут за Батагова?
Английский клуб намерен продать Маркоса Сенеси в Ювентус за более 30 миллионов евро и планируют подписать игрока ему на замену. Сначала "вишни" предлагали за Батагова 15 миллионов евро.
Однако теперь Борнмут намерен взять украинского защитника в аренду за 4 миллиона евро с обязательный выкупом за 24 миллиона евро. В сумме Трабзонспор заработает за Батагова – 28 миллионов евро.
23-летний футболист не против перебраться в Англию. Однако он оставил окончательное решение о переходе в Борнмут за руководством турецкого клуба.
Что известно о карьере Батагова в Турции?
По данным Transfermarkt, Батагов перешел в Трабзонспор из Зари в августе 2024 года. Луганский клуб получил за украинского защитника 1,83 миллиона евро.
За это время Батагов сыграл за турецкую команду в 45 матчах во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.
В текущем сезоне на счету украинского футболиста 1 забитых мяч и 3 ассиста в 22 матчах.
Также ранее сообщалось о том, что Батагов может перейти в Бенфику к Анатолию Трубину и Георгию Судакову. Однако главный тренер "орлов" Жозе Моуринью опроверг слухи о переходе защитника сборной Украины