Матч Бавария – Арсенал начнется в 22:00 и будет доступен для просмотра онлайн в Украине, сообщает 24 Канал.

Как посмотреть онлайн Бавария – Арсенал

В Украине матчи Лиги чемпионов транслирует медиасервис MEGOGO, который покажет встречу Баварии с Арсеналом в прямом эфире.

Отметим, что матч будет доступен на OTT-платформе в разделе "Спорт" и на телеканале "MEGOGO Футбол Первый" по подписке "Спорт" и во всех MEGOPACK.

Матч прокомментирует Владимир Кириченко.

История встреч Баварии и Арсенала

Пути Баварии и Арсенала пересекались 15 раз, в частности в прошлом сезоне лондонцы обыграли своего соперника на домашнем стадионе.

Несмотря на поражение перед очередным противостоянием, мюнхенцы все же сохраняют очевидное статистическое преимущество, выиграв 8 встреч. В то же время на счету "канониров" 4 победы, а еще 3 встречи закончились вничью.

Также в пользу чемпионов Германии говорит статистика забитых и пропущенных голов против Арсенала – 31:18.

Напомним, лондонцы начали лиговый этап с двух побед – над Наполи 1:0 и Лиллем 3:0. Бавария после разгромной победы над Буде/Глимт со счетом 5:0 в первом туре сыграла вничью с Викингом 3:3.