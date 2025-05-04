Дебютный трофей Харри Кейна: Бавария досрочно стала чемпионом Германии 2024-2025

Команда Венсана Компани стала недосягаемой для Байера, который потерял очки на поле Фрайбурга. Таким образом, Бавария еще больше оторвалась от других клубов по количеству чемпионств.

В чемпионате Германии состоялись матчи 32 тура сезона 2024-2025. Этот уикенд уже де-юре решил вопрос нового чемпиона Бундеслиги, сообщает 24 Канал.

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Мюнхен празднует

Еще в субботу титул могла себе обеспечить Бавария, которая играла на выезде с Лейпцигом. Однако мюнхенцы расписали ничью 3:3 и отложили решение чемпионского вопроса на следующую игру.

Впрочем, ждать ее не пришлось. Конкурент Баварии оступился в воскресном матче против Фрайбурга. Речь о Байере, который после 50-ти минут игры проигрывал 0:2.

Подопечным Алонсо удалось спасти ничью (2:2), но этого было недостаточно для продолжения борьбы. За два тура до конца сезона "фармацевты" отстают от Баварии аж на 8 очков.

Для мюнхенского клуба это 34-е чемпионство в истории. По этому показателю Бавария существенно опережает своих конкурентов. У ближайшего преследователя Нюрнберга таких трофеев только девять.

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Первый для Кейна

Кроме того, этот трофей стал первым в карьере Харри Кейна. Выдающийся англичанин забил более 450 голов на профессиональном уровне, а также выигрывал бомбардирскую гонку в АПЛ, Бундеслиге, а также на ЧМ и Евро.

Однако командных трофеев Харри до сих пор не добывал. Шесть раз Кейн играл в кубковых финалах с Тоттенхэмом, Баварией и сборной Англии и все они были проиграны.