Дебютный трофей Харри Кейна: Бавария досрочно стала чемпионом Германии 2024-2025
- Бавария досрочно стала чемпионом Германии сезона 2024-2025.
- Мюнхенцы стали недосягаемыми для Байера, который потерял очки против Фрайбурга.
- Это 34-е чемпионство в истории Баварии, а также первый трофей для Гарри Кейна.
Команда Венсана Компани стала недосягаемой для Байера, который потерял очки на поле Фрайбурга. Таким образом, Бавария еще больше оторвалась от других клубов по количеству чемпионств.
В чемпионате Германии состоялись матчи 32 тура сезона 2024-2025. Этот уикенд уже де-юре решил вопрос нового чемпиона Бундеслиги, сообщает 24 Канал.
По теме Динамо Москва пригласило легенду Баварии и сборной Германии: агент дал красноречивый ответ
Мюнхен празднует
Еще в субботу титул могла себе обеспечить Бавария, которая играла на выезде с Лейпцигом. Однако мюнхенцы расписали ничью 3:3 и отложили решение чемпионского вопроса на следующую игру.
Впрочем, ждать ее не пришлось. Конкурент Баварии оступился в воскресном матче против Фрайбурга. Речь о Байере, который после 50-ти минут игры проигрывал 0:2.
Подопечным Алонсо удалось спасти ничью (2:2), но этого было недостаточно для продолжения борьбы. За два тура до конца сезона "фармацевты" отстают от Баварии аж на 8 очков.
Для мюнхенского клуба это 34-е чемпионство в истории. По этому показателю Бавария существенно опережает своих конкурентов. У ближайшего преследователя Нюрнберга таких трофеев только девять.
Читайте также Пять лучших вариантов для трансфера Ильи Забарного: где украинец может оказаться летом
Первый для Кейна
Кроме того, этот трофей стал первым в карьере Харри Кейна. Выдающийся англичанин забил более 450 голов на профессиональном уровне, а также выигрывал бомбардирскую гонку в АПЛ, Бундеслиге, а также на ЧМ и Евро.
Однако командных трофеев Харри до сих пор не добывал. Шесть раз Кейн играл в кубковых финалах с Тоттенхэмом, Баварией и сборной Англии и все они были проиграны.