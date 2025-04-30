С началом полномасштабной войны в Украине российский футбол оказался в изоляции. Местные клубы и сборные не допускают к международным соревнованиям, а легионеры предпочитают не играть в стране-террористке.

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Поставил россиян на место

При этом местные клубы пытаются во что бы то ни стало заманить иностранцев к себе. Одним из них стало московское Динамо, тренером которого является чех Марцел Личка.

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ, клуб из Москвы делал предложение легенде Баварии и сборной Германии Томасу Мюллеру. Тренер лично пригласил нападающего в Россию, но получил от агента Мюллера красноречивый ответ.

Пока нет никакой информации о будущем Томаса. Динамо Москва? Даже не хочется говорить об этом,

– заявил Кристиан Ромберг.

Напомним, что 35-летний Мюллер всю свою карьеру провел в Баварии. Нападающий наиграл 748 матчей за мюнхенцев, оформив 248 голов и 274 ассиста. За это время Томас выиграл 32 трофея с клубом:

2 Лиги чемпионов

2 Суперкубка УЕФА

2 Клубных чемпионата мира

12 чемпионств Германии

6 Кубков Германии

8 Суперкубков Германии

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Этим летом контракт Томаса с Баварией завершается и стороны решили не продлевать его. Также Мюллер стал легендой национальной сборной, за которую забил 45 голов в 131 матче. В 2010 году нападающий стал лучшим бомбардиром ЧМ, а в 2014-м выиграл Мундиаль.