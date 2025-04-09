Гости одержали минимальную победу со счетом 2:1. Единственный гол в составе мюнхенцев забил Томас Мюллер, сообщает 24 Канал.
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Солидное достижение
Немец отметился взятием ворот на 85-й минуте. Этот мяч стал для него 57-м в карьере в Лиге чемпионов.
Это позволило 35-летнему нападающему подняться на шестое место в гонке бомбардиров за всю историю турнира. Он опередил Руда ван Нистелроя, который забил 56 голов в 73 матчах.
Лучшие бомбардиры в истории ЛЧ: топ-8
- Криштиану Роналду – 140 голов в 183 матчах
- Лионель Месси – 129 (163)
- Роберт Левандовский – 103 (130)
- Карим Бензема – 90 (152)
- Рауль – 71 (142)
- Томас Мюллер – 57 (162)
- Руд ван Нистелрой – 56 (73)
- Килиан Мбаппе – 55 (86)
К слову. Нынешний сезон станет последним для Томаса Мюллера в составе Баварии. Стороны не будут продлевать контракт, который заканчивается уже 30 июня. Он был в структуре мюнхенцев с 2000 года.
Отметим, что ответный матч между Интером и Баварией состоится 16 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.