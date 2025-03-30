Между Баварией и Мюллером состоялись переговоры. В результате обсуждения стало понятно, что мюнхенцы не пролонгируют соглашение с немцем, сообщает 24 канал со ссылкой на Кристиана Фалька.

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Карьера Мюллера в Баварии

Сезон 2024/2025 станет последним для Томаса Мюллера в составе Баварию. Немецкий полузащитник находился в структуре мюнхенцев, начиная с 2000 года.

Во взрослой команде Баварии Мюллер сыграл в 741 матче во всех турнирах. На счету легенды клуба 247 забитых мячей. Немецкий полузащитник является третьим бомбардиром в истории мюнхенцев.

К слову. В составе Баварии Томас Мюллер дважды выиграл Лигу чемпионов и 12 раз становился чемпионом Германии.

В текущей кампании Томас Мюллер сыграл в 34 матчах за Баварию в официальных турнирах. На счету немца пять забитых мячей и пять результативных передач.