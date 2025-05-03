Лейпциг – Бавария 3:3

Голы: Шешко, 11, Клостерманн, 39, Поульсен, 90+5 – Дайер, 62, Олисе, 63, Сане, 83

Перед отчетным матчем Бавария опережала главного конкурента Байер на 8 очков. "Красным" нужно было победить Лейпциг, чтобы досрочно завершить чемпионскую гонку в 32 туре, пишет 24 Канал.

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Подножка Баварии от Лейпцига

Подопечные Компани неудачно начали поединок. После первого тайма счет был 2:0 в пользу "красных быков". Результативными ударами отметились Шешко и Клостерманн.

"Баварцы" перевернули игру во второй половине встречи. Сначала Эрик Дайер после подачи углового головой сократил разрыв в счете. А уже через минуту Олисе забил второй гол, восстановив статус-кво.

На 83-й минуте матча Сане закрутил мяч в левый угол ворот и вывел Баварию вперед. Однако в компенсированное время подопечные Компани пропустили гол от Поульсена, который отсрочил их чемпионство.

В итоге матч завершился вничью – 3:3.

Видеообзор матча Лейпциг – Бавария