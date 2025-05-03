Лейпциг – Баварія 3:3

Голи: Шешко, 11, Клостерманн, 39, Поульсен, 90+5 – Даєр, 62, Олісе, 63, Сане, 83

Перед звітним матчем Баварія випереджала головного конкурента Баєр на 8 очок. "Червоним" потрібно було перемогти Лейпциг, щоб достроково завершити чемпіонську гонку у 32 турі, пише 24 Канал.

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Підніжка Баварії від Лейпцига

Підопічні Компані невдало розпочали поєдинок. Після першого тайму рахунок був 2:0 на користь "червоних биків". Результативними ударами відзначилися Шешко та Клостерманн.

"Баварці" перевернули гру у другій половині зустрічі. Спочатку Ерік Даєр після подачі кутового головою скоротив розрив у рахунку. А вже за хвилину Олісе забив другий гол, відновивши статус-кво.

На 83-й хвилині матчі Сане закрутив м'яч у лівий кут воріт та вивів Баварію вперед. Проте у компенсований час підопічні Компані пропустили гол від Поульсена, який відтермінував їхнє чемпіонство.

У підсумку матч завершився внічию – 3:3.

Відеоогляд матчу Лейпциг – Баварія