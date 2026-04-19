Бавария досрочно стала чемпионом Германии и переписала историю Бундеслиги

В этот уик-энд в Германии прошли матчи 30-го тура Бундеслиги сезона 2025–2026. Основное внимание фанатов было приковано к Мюнхену, где местная Бавария принимала Штутгарт.

Интереса этой встрече добавил результат дортмундской Боруссии в субботу, 18 апреля. Команда Нико Ковача уступила на выезде Хоффенхайму (1:2) и де-факто прекратила борьбу за первое место, сообщает 24 Канал.

Как Бавария оформила трофей?

Поражение Боруссии означало, что уже в воскресенье (19 апреля) Бавария могла де-факто оформить чемпионство. За четыре тура до финиша отставание дортмундцев составляло 12 баллов.

Поэтому мюнхенцев в игре со Штутгартом устраивала даже ничья. В конце концов Бавария выигрывала у соперника в последних четырех матчах, поэтому считалась явным фаворитом.

Бавария – Штутгарт 4:2

Голы: Геррейру, 31, Джексон, 33, Дэвис, 37, Кейн, 52 – Фюрих, 21, Андрес, 89.

В конце концов на 21-й минуте мюнхенских фанатов шокировал Фюрих, когда вывел Штутгарт вперед. Однако еще до перерыва подопечные Компани поставили все на свои места.

Геррейру, Джексон и Дэвис забили трижды в ворота Нюбеля и почти гарантировали себе победу во встрече. Во втором тайме Кейн довел счет до разгромного, а гол Андреса из Штутгарта уже ни на что не повлиял.

Таким образом, Бавария вновь стала чемпионом Германии, выиграв свой 35-й титул в истории. По этому показателю мюнхенцы остаются явным гегемоном Бундеслиги.

У ближайшего преследователя Нюрнберга лишь девять чемпионств. Более того, за последние 14 лет Бавария выиграла "Серебряную салатницу" аж 13 раз. Лишь в сезоне 2023 – 2024 гегемонию мюнхенцев прервал Байер.

Оформит ли Бавария требл?