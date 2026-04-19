Баварія достроково стала чемпіоном Німеччини та переписала історію Бундесліги

Цього вікенду в Німеччині пройшли матчі 30-го туру Бундесліги сезону 2025 – 2026. Основна увага фанатів була прикута до Мюнхена, де місцева Баварія приймала Штутгарт.

Інтересу цій зустрічі додав результат дортмундської Боруссії в суботу, 18 квітня. Команда Ніко Ковача поступилась на виїзді Гоффенгайму (1:2) та де-факто припинила боротьбу за перше місце, повідомляє 24 Канал.

Як Баварія оформила трофей?

Поразка Боруссії означала, що вже в неділю (19 квітня) Баварія мала змогу де-факто оформити чемпіонство. За чотири тури до фінішу відставання дортмундців складало 12 балів.

Тож мюнхенців у грі зі Штутгартом влаштовувала навіть нічия. Зрештою Баварія вигравала у суперника в останніх чотирьох матчах, тому вважалась явним фаворитом.

Баварія – Штутгарт 4:2

Голи: Геррейру, 31, Джексон, 33, Девіс, 37, Кейн, 52 – Фюріх, 21, Андрес, 89.

Зрештою на 21-й хвилині мюнхенських фанатів шокував Фюріх, коли вивів Штутгарт вперед. Однак ще до перерви підопічні Компані поставили все на свої місця.

Геррейру, Джексон та Девіс забили тричі у ворота Нюбеля та майже гарантували собі перемогу в зустрічі. У другому таймі Кейн довів рахунок до розгромного, а гол Андреса зі Штутгарта вже ні на що не вплинув.

Таким чином, Баварія знову стала чемпіоном Німеччини, вигравши свій 35-й титул в історії. За цим показником мюнхенці залишаються явним гегемоном Бундесліги.

У найближчого переслідувача Нюрнберга лише дев'ять чемпіонств. Ба більше, за останні 14 років Баварія виграла "Срібну салатницю" аж 13 разів. Лише у сезоні 2023 – 2024 гегемонію мюнхенців перервав Баєр.

Чи оформить Баварія требл?