Баварія достроково стала чемпіоном Німеччини та переписала історію Бундесліги
- Баварія стала чемпіоном Німеччини за чотири тури до завершення сезону.
- Для команди з Мюнхена це 35-ий трофей Бундесліги в історії.
Цього вікенду в Німеччині пройшли матчі 30-го туру Бундесліги сезону 2025 – 2026. Основна увага фанатів була прикута до Мюнхена, де місцева Баварія приймала Штутгарт.
Інтересу цій зустрічі додав результат дортмундської Боруссії в суботу, 18 квітня. Команда Ніко Ковача поступилась на виїзді Гоффенгайму (1:2) та де-факто припинила боротьбу за перше місце, повідомляє 24 Канал.
Як Баварія оформила трофей?
Поразка Боруссії означала, що вже в неділю (19 квітня) Баварія мала змогу де-факто оформити чемпіонство. За чотири тури до фінішу відставання дортмундців складало 12 балів.
Тож мюнхенців у грі зі Штутгартом влаштовувала навіть нічия. Зрештою Баварія вигравала у суперника в останніх чотирьох матчах, тому вважалась явним фаворитом.
Баварія – Штутгарт 4:2
Голи: Геррейру, 31, Джексон, 33, Девіс, 37, Кейн, 52 – Фюріх, 21, Андрес, 89.
Зрештою на 21-й хвилині мюнхенських фанатів шокував Фюріх, коли вивів Штутгарт вперед. Однак ще до перерви підопічні Компані поставили все на свої місця.
Геррейру, Джексон та Девіс забили тричі у ворота Нюбеля та майже гарантували собі перемогу в зустрічі. У другому таймі Кейн довів рахунок до розгромного, а гол Андреса зі Штутгарта вже ні на що не вплинув.
Таким чином, Баварія знову стала чемпіоном Німеччини, вигравши свій 35-й титул в історії. За цим показником мюнхенці залишаються явним гегемоном Бундесліги.
У найближчого переслідувача Нюрнберга лише дев'ять чемпіонств. Ба більше, за останні 14 років Баварія виграла "Срібну салатницю" аж 13 разів. Лише у сезоні 2023 – 2024 гегемонію мюнхенців перервав Баєр.
Чи оформить Баварія требл?
- Поточний сезон мюнхенці розпочали зі здобуття трофею. Команда Венсана Компані здолала Штутгарт в рамках Суперкубка Німеччини з рахунком 2:1.
- В чемпіонаті Баварія зазнала лише однієї поразки у 30-ти турах та побила рекорд результативності у Бундеслізі. За чотири тури до фінішу мюнхенці забили вже 109 голів, тоді як попередній рекорд тої ж Баварії тримався з 1972 року (101 гол).
- Також підопічні Компані продовжують боротьбу за Кубок Німеччини та трофей Ліги чемпіонів. У першому турнірі Баварія гратиме у півфіналі проти Баєра, після чого переможець пари у фіналі зійдеться зі Штутгартом чи Фрайбургом.
- В Лізі чемпіонів Баварія є головним фаворитом змагання. Команда виграла 11 з 12-ти ігор і у півфіналі битиметься із чинним тріумфатором турніру ПСЖ. У фіналі одна з цих команд битиметься із Арсеналом або Атлетіко.