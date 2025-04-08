Интер на выезде победил Баварию и сделал заявку на выход в полуфинал Лиги чемпионов

Во вторник, 8 апреля, стартовала стадия четвертьфиналов розыгрыша Лиги чемпионов-2024/25. В Мюнхене на "Альянц Арене" встречались Бавария и Интер.

Бавария – Интер 1:2

Гол: Мюллер, 85 – Мартинес, 38, Фраттези, 88

Гранды европейского футбола лидируют в своих национальных чемпионатах. В Лиге чемпионов амбиции клубов тоже не ограничиваются четвертьфиналом, пишет 24 Канал.

Читайте также Барселона получила хорошего соперника в четвертьфинале ЛЧ: сможет ли Боруссия удивить каталонцев

Убийственный удар Мартинеса

В составе Баварии и Интера выступают супербомбардиры – Гарри Кейн и Лаутаро Мартинес. Именно эти два форварда оказались в центре внимания в первом тайме.

Англичанин имел две стопроцентные возможности, чтобы вывести "красных" вперед. Однако в первом случае голкипер "нерадзурри" Янн Зоммер справился с ударом под перекладину, а во втором нападающий попал в правую стойку.

Аргентинец оказался точнее на завершающей стадии. На 38-й минуте встречи Тюрам отдал пас на Мартинеса, который великолепным ударом отправил мяч под перекладину.

Видео гола Мартинеса

До свистка на перерыв счет на табло "Альянц Арены" не изменился. "Баварцы" довольно неожиданно уступали сопернику 0:1.

Сработали замены

Во втором тайме подопечные Венсана Компани методично штурмовали ворота "нерадзурри". Однако защитные редуты Интера держали нашествие "баварцев".

На 56-й минуте Мартинес имел возможность оформить дубль. Аргентинец получил удобный пас, но Йонас Урбиг невероятным сейвом спас ворота.

Главный тренер Баварии заменами попытался переломить ход поединка. На 85-й минуте один из джокеров Комани сравнял счет. Легендарный Томас Мюллер воспользовался прострелом на дальней штанге.

Видео гола Мюллера

Команда Симоне Индзаги ответила спустя три минуты. Давиде Фраттези, который тоже вышел на замену, с близкого расстояния расстрелял голкипера.

Видео гола Фраттези

До финального свистка счет не изменился. Интер одержал важную выездную победу в Мюнхене.

Обладатель путевки определится в Милане. Второй четвертьфинальный матч Интер – Бавария состоится в среду, 16 апреля.