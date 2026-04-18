УЕФА рассматривает возможное наказание Баварии после матча с Реалом
- УЕФА рассматривает дисциплинарные санкции против Баварии из-за беспорядков фанатов на матче с Реалом.
- Во время инцидента пострадали по меньшей мере четыре человека, возможные санкции включают частичное закрытие стадиона.
Немецкий футбольный клуб может оказаться под дисциплинарными санкциями от УЕФА после победы над мадридским Реалом в четвертьфинале Лиги чемпионов на "Альянц Арене". Европейская футбольная организация подтвердила открытие дисциплинарного дела, однако подробности пока не разглашаются.
Причиной стало поведение болельщиков: после четвертого гола Баварии на трибунах возникли беспорядки – фанаты перелезли через забор и прорвались к краю поля. Об этом сообщили RMC Sport.
Что известно о стычке на матче Бавария – Реал?
Полузащитник мюнхенского клуба Джамал Мусиала во время празднования прыгнул в толпу, и по предварительной информации, могли пострадать некоторые журналисты.
Полиция сообщила, что в результате инцидента пострадали по меньшей мере четыре человека – две женщины и двое мужчин.
Дисциплинарный комитет УЕФА пока не озвучил возможные санкции, однако Бавария уже имела несколько предупреждений из-за поведения фанатов в предыдущих матчах. В декабре 2025 года клуб получил условное наказание – закрытие "Зюдкурве" (трибуна наиболее активных болельщиков Баварии), из-за неоднократного использования пиротехники, и теперь это наказание может быть активировано.
Остается неизвестным, какие именно санкции применит УЕФА, но одной из возможных мог бы стать частичный закрыт стадиона, что может повлиять на предстоящий полуфинальный матч Лиги чемпионов против ПСЖ.
Как отец тренера Баварии поддержал клуб после победы?
- Бавария уверенно прошла Реал в четвертьфинале Лиги чемпионов, одержав победу по сумме двух матчей со счетом 6:4, и вышла в полуфинал турнира под руководством Венсана Компани. Это достижение сделало Венсана лишь 11-м тренером в истории клуба, который вывел команду на такую стадию ЛЧ.
Как сообщает BILD, особое внимание привлек отец Венсана, Пьер Компани, депутат бельгийского парламента. Он поздравил сына и команду, придя на заседание с шарфом Баварии, что стало символическим нарушением дресс-кода. Пьер Компани активно поддерживает клуб и часто посещает матчи Баварии, как домашние, так и выездные.