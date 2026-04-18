УЕФА рассматривает возможное наказание Баварии после матча с Реалом

Немецкий футбольный клуб может оказаться под дисциплинарными санкциями от УЕФА после победы над мадридским Реалом в четвертьфинале Лиги чемпионов на "Альянц Арене". Европейская футбольная организация подтвердила открытие дисциплинарного дела, однако подробности пока не разглашаются.

Причиной стало поведение болельщиков: после четвертого гола Баварии на трибунах возникли беспорядки – фанаты перелезли через забор и прорвались к краю поля. Об этом сообщили RMC Sport.

Смотрите также Отец Компани отметил выход Баварии в полуфинал ЛЧ, нарушив дресс-код в парламенте

Что известно о стычке на матче Бавария – Реал?

Полузащитник мюнхенского клуба Джамал Мусиала во время празднования прыгнул в толпу, и по предварительной информации, могли пострадать некоторые журналисты.

Полиция сообщила, что в результате инцидента пострадали по меньшей мере четыре человека – две женщины и двое мужчин.

Дисциплинарный комитет УЕФА пока не озвучил возможные санкции, однако Бавария уже имела несколько предупреждений из-за поведения фанатов в предыдущих матчах. В декабре 2025 года клуб получил условное наказание – закрытие "Зюдкурве" (трибуна наиболее активных болельщиков Баварии), из-за неоднократного использования пиротехники, и теперь это наказание может быть активировано.

Остается неизвестным, какие именно санкции применит УЕФА, но одной из возможных мог бы стать частичный закрыт стадиона, что может повлиять на предстоящий полуфинальный матч Лиги чемпионов против ПСЖ.

Как отец тренера Баварии поддержал клуб после победы?