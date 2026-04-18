УЄФА розглядає можливе покарання Баварії після матчу з Реалом

Німецький футбольний клуб може опинитися під дисциплінарними санкціями від УЄФА після перемоги над мадридським Реалом у чвертьфіналі Ліги чемпіонів на "Альянц Арені". Європейська футбольна організація підтвердила відкриття дисциплінарної справи, проте подробиці наразі не розголошуються.

Причиною стало поведінка вболівальників: після четвертого голу Баварії на трибунах виникли заворушення – фанати перелізли через паркан і прорвалися до краю поля. Про це повідомили RMC Sport.

Що відомо про сутичку на матчі Баварія – Реал?

Півзахисник мюнхенського клубу Джамал Мусіала під час святкування стрибнув у натовп, і за попередньою інформацією, могли постраждати деякі журналісти.

Поліція повідомила, що внаслідок інциденту постраждали щонайменше четверо людей – двоє жінок та двоє чоловіків.

Дисциплінарний комітет УЄФА поки не озвучив можливі санкції, проте Баварія вже мала кілька попереджень через поведінку фанатів у попередніх матчах. У грудні 2025 року клуб отримав умовне покарання – закриття "Зюдкурве" (трибуна найбільш активних вболівальників Баварії), через неодноразове використання піротехніки, і тепер це покарання може бути активоване.

Залишається невідомим, які саме санкції застосує УЄФА, але однією з можливих міг би стати частковий закритий стадіону, що може вплинути на майбутній півфінальний матч Ліги чемпіонів проти ПСЖ.

