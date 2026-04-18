Его отец, Пьер Компани, который является депутатом парламента Бельгии, решил оригинально поддержать сына и команду, поздравив их с выходом в полуфинал турнира. Об этом сообщает BILD.

Как Пьер Компани отпраздновал выход Баварии в полуфинал ЛЧ?

Этот успех стал особенно значимым для Венсана Компани, ведь он вошел в узкий круг тренеров, которым удалось вывести Баварию на эту стадию турнира. Он стал лишь 11-м наставником в истории клуба, который достиг такого результата.

Его отец решил отпраздновать достижение сына довольно необычным способом – прямо в бельгийском парламенте. Как действующий член Палаты депутатов, он пришел на заседание с шарфом Баварии, что выглядело как легкое нарушение строгого дресс-кода.

Сейчас он представляет партию "Преданные" и является депутатом одного из важнейших государственных органов Бельгии – Палаты представителей. Также он регулярно посещает домашние матчи на "Альянц Арене" и часто сопровождает команду на выездных играх.

