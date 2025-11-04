Не только Бекхэм: какие известные спортсмены были посвящены в рыцари

Звезды мирового спорта становятся популярными благодаря своим достижениям на футбольном поле, легкоатлетическом секторе и других площадках. Кроме этого немало выдающихся атлетов получали награды за пределами своей спортивной жизни.

Речь идет не только о государственных наградах, но и о посвящении в рыцари. Самым свежим случаем посвятил в рыцари стал бывший капитан сборной Англии и легенда Манчестер Юнайтед Дэвид Бекхэм, информирует 24 Канал.

Кого из спортсменов посвящали в рыцари?

4 ноября 2025 года король Великобритании Чарльз III посвятил Бекхэма в рыцари во время торжественной церемонии в Виндзорском замке. Особое событие в жизни экс-футболиста произошло на глазах его жены Виктории и родителей. Бекхэм получил эту награду за заслуги перед спортом и благотворительностью.

Интересно, что Бекхэм является далеко не первой звездой спорта, которую отметили одной из самых высоких наград в британской системе наград.

Первым спортсменом, который получил рыцарское звание стал известный жокей Гордон Ричардс. Церемония состоялась в 1953 году в рамках Королевских почестей к коронации королевы Елизаветы II. Ричардсу вручили награду за "заслуги перед конным спортом в Великобритании".

Более десяти представителей футбола получали рыцарский титул.

Стэнли Мэтьюз;

Бобби Чарльтон;

Алекс Фергюсон;

Альф Рэмзи;

Кенни Данглиш;

Мэтт Басби;

Бобби Робсон;

Том Финни;

Джефф Херст.

Отметим, что в 2024-м году рыцарское звание получил тогда еще главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт. Об этом The Guardian.

Также посвящали в рыцари представителей других видов спорта. Среди известных спортсменов следует вспомнить звездного пилота Льюиса Хэмилтона, который недавно потерял домашнего любимца, бывшая первая ракетка мира Энди Маррей, олимпийская чемпионка по бегу на средней дистанции Келли Холмс и другие.