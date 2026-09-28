Сборные Бельгии и Франции удачно стартовали в элитном дивизионе Лиги наций. В понедельник, 28 сентября, эти сборные сойдутся в очном противостоянии, пишет 24 Канал.

Где смотреть матч Бельгия – Франция

Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени на стадионе Короля Бодуэна в Брюсселе.

В Украине этот матч будет доступен на медиасервисе MEGOGO по подписке MEGOPACK (или по подписке MEGOPACK, MEGOPACK Y, MEGOPACK N + S) и "Спорт", на телеканалах MEGOGO Футбол.

Отметим, что команды сыграют между собой впервые с октября 2024 года. Если в прошлом году Бельгия и Франция не встречались, то двумя годами ранее провели целых три матча. Все они остались за Францией.

Тогда подопечные Дидье Дешама обыграли бельгийцев в 1/8 финала Евро-2024 (1:0), а затем одержали победу в Лиге наций (2:0, 2:1).

С чем сборные Бельгии и Франции подходят к матчу в 2026 году

Хозяева матча в первом туре обыграли сборную Италии (2:0), которая ранее не сумела попасть на ЧМ-2026, а теперь лишь продолжает серию неудач.

Франция в дебютном матче под руководством Зинедина Зидана обыграла Турцию (1:0), но лишилась на время этой международной паузы Килиана Мбаппе. Он получил травму в момент забитого им гола.