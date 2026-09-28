Збірні Бельгії та Франції вдало стартували в елітному дивізіоні Ліги націй. У понеділок, 28 вересня, ці збірні зійдуться в очному протистоянні, пише 24 Канал.

Де дивитися матч Бельгія – Франція

Поєдинок стартує о 21:45 за київським часом на Стадіоні Короля Бодуена у Брюсселі.

В Україні цей поєдинок буде доступним на медіасервісі MEGOGO за передплатами MEGOPACK (або за передплатами MEGOPACK, MEGOPACK Y, MEGOPACK N + S) та "Спорт", на телеканалах MEGOGO Футбол.

Зазначимо, що команди гратимуть між собою вперше з жовтня 2024-го. Якщо торік Бельгія та Франція не зустрічались, то два роки дому провели аж три поєдинки. Усі вони залишились за Францією.

Тоді ще підопічні Дідьє Дешама здолали бельгійців в 1/8 фіналу Євро-2024 (1:0), а потім брали гору у Лізі націй (2:0, 2:1).

З чим збірні Бельгії та Франції підходять до матчу в 2026-му

Господарі матчу у першому турі подолали збірну Італії (2:0), яка раніше не зуміла потрапити на ЧС-2026, а тепер лише продовжує серію невдач.

Франція у дебютному матчі Зінедіна Зідана на чолі команди перемогла Туреччину (1:0), втратила на цю міжнародну паузу Кіліана Мбаппе. Він отримав травму у момент свого взяття воріт.