Совсем другая игра, – Ребров поделился ожиданиями от второго матча против Бельгии

Сборная Украины сыграет в ответном матче против Бельгии. Противостояние состоится в рамках раунда плей-офф Лиги наций-2024/25 за повышение в классе.

Традиционно перед матчем состоялась пресс-конференция. На которой главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился ожиданиями от второй игры против бельгийцев, сообщает 24 канал со ссылкой на УАФ.

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Что ждать от Бельгии

Наставник "сине-желтых" вспомнил первый матч Украина – Бельгия, где его подопечные победили – 3:1. Сергей Ребров заявил, что вопрос провала бельгийцев, это лишь их проблема.

Наставник сборной Украины отметил, что провел разговор с игроками. По словам Реброва, "сине-желтые" провели первый тайм дисциплинированно, но не очень агрессивно, как вторую половину игры.

Я уверен, что 90 минут тяжело играть в очень высоком темпе, поэтому мы прибавили во втором тайме и сделали результат. Еще раз: завтра будет совсем другая игра, поэтому мы готовимся на более агрессивного соперника, который будет играть дома и будет очень мотивирован,

– сказал Ребров.

Напомним, что второй матч Бельгия – Украина состоится в воскресенье 23 марта в Генке. Игра на "Сегека-Арена" между "сине-желтыми" и "красными дьяволами" начнется в 21:45 по киевскому времени.

Сергей Ребров также рассказал о кадровой подготовке ко второму матчу против бельгийцев. В частности, наставник сборной Украины прокомментировал возможное участие Артема Довбыка в игре.