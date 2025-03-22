В четверг, 20 марта, состоялись первые матчи плей-офф Лиги наций. В одном из них Украина вырвала победу у Бельгии со счетом 3:1.

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Что сказал Зинченко о втором матче

Игрок отметил, что во время первого матча были подобраны правильные слова в раздевалке и тренерским штабом, и всеми ребятами. Каждый дал свой комментарий, и в результате мы немножко исправили свою игру, пишет 24 канал со ссылкой на пресс-службу УАФ.

Добавили динамики во втором тайме, начали смелее действовать впереди. Мы понимали, что против таких команд играть очень трудно, но нужно оказывать давление, чтобы владеть мячом. Я считаю, что у нас есть все качества, чтобы играть в футбол – даже иногда и первым номером – против таких сборных,

– сказал Зинченко.

Он также рассказал, что то ли в сборной, или в клубе, всегда старается помогать команде чем могу.

"На какой бы позиции тренер меня ни выпустил – я буду отдавать все силы. Во втором матче нам будет тяжело. Все мы это понимаем. Игра на выезде, трибуны будут гнать бельгийцев вперед. Сейчас надо восстановиться", – добавил Александр Зинченко.

Напомним, что второй матч против сборной Бельгии состоится 23 марта в 21:45 по киевскому времени.