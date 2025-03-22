У четвер, 20 березня, відбулися перші матчі плей-оф Ліги націй. В одному з них Україна вирвала перемогу у Бельгії з рахунком 3:1.

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Що сказав Зінченко про другий матч

Гравець зазначив, що під час першого матчу були підібрані правильні слова в роздягальні й тренерським штабом, й усіма хлопцями. Кожен дав свій коментар, і в результаті ми трошки виправили свою гру, пише 24 канал з посиланням на пресслужбу УАФ.

Додали динаміки в другому таймі, почали сміливіше діяти попереду. Ми розуміли, що проти таких команд грати дуже важко, але потрібно чинити тиск, щоб володіти м'ячем. Я вважаю, що в нас є всі якості, щоб грати у футбол – навіть іноді й першим номером – проти таких збірних,

– сказав Зінченко.

Він також розповів, що чи то у збірній, чи то в клубі, завжди намагається допомагати команді чим можу.

"Хай би на якій позиції тренер мене випустив – я віддаватиму всі сили. У другому матчі нам буде важко. Усі ми це розуміємо. Гра на виїзді, трибуни будуть гнати бельгійців уперед. Зараз треба відновитися", – додав Олександр Зінченко.

Нагадаємо, що другий матч проти збірної Бельгії відбудеться 23 березня о 21:45 за київським часом.