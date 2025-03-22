Традиційно перед матчем відбулась пресконференція. На якій головний тренер збірної України Сергій Ребров поділився очікуваннями від другої гри проти бельгійців, повідомляє 24 канал із посиланням на УАФ.

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Що чекати від Бельгії

Наставник "синьо-жовтих" пригадав перший матч Україна – Бельгія, де його підопічні перемогли – 3:1. Сергій Ребров заявив, що питання провалу бельгійців, це лише їх проблема.

Керманич збірної України наголосив, що провів розмову з гравцями. ЗІ слів Реброва, "синьо-жовті" провели перший тайм дисципліновано, але не дуже агресивно, як другу половину гри.

Я впевнений, що 90 хвилин важко грати в дуже високому темпі, тому ми додали в другому таймі й зробили результат. Ще раз: завтра буде зовсім інша гра, тому ми готуємось на більш агресивного суперника, який гратиме вдома і буде дуже вмотивований,

– сказав Ребров.

Нагадаємо, що другий матч Бельгія – Україна відбудеться у неділю 23 березня у Генку. Гра на "Сегека-Арена" між "синьо-жовтими" та "червоними дияволами" розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Сергій Ребров також розповів про кадрову підготовку до другого матчу проти бельгійців. Зокрема, наставник збірної України прокоментував можливу участь Артема Довбика у грі.