Бывший форвард сборной Украины Иван Гецко поделился своими ожиданиями от матча в Бельгии. Второй поединок противостояния не станет легкой прогулкой для "сине-желтых", пишет 24 Канал со ссылкой на Sport.ua.

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Гецко: Главное не заниматься выстраиванием автобусов

По мнению Гецко, подопечные Сергея Ребровы могли снять все вопросы еще в первой встрече, если бы реализовали все моменты.

Конечно, очень жаль, что несколько дней назад в испанской Мурсии украинская сборная не довела дело до разгрома. Ведь под занавес поединка могли забить еще. Однако добытый гандикап в два мяча – это серьезно. И футбольная общественность не поймет, если позволим бельгийцам взять реванш с нужным счетом,

– сказал Гецко.

Впрочем, экс-форвард считает, что Украине по силам достичь нужного результата. Однако для этого нужно воспользоваться своими сильными сторонами.

"Все же, я склоняюсь к тому, что украинцы не проиграют. Победа в Мурсии добавила им уверенности в своих силах и вдохновения. Главное не заниматься, как говорят, выстраиванием автобусов у своих ворот, хотя бельгийцы в родных стенах будут пытаться давить. Важно действовать организованно и воспользоваться своими "козырями": умело действовать в отборе в среднем блоке и стремительно контратаковать. Сейчас бельгийцы уже не тянут на уровень топ-сборной", – резюмировал Иван Гецко.

Справка. Иван Гецко стал автором первого гола сборной Украины. Легендарный форвард вписал свое имя в историю в матче против Венгрии (1:3), который состоялся в апреле 1992 года.

Напомним, что матч Бельгия – Украина состоится в воскресенье, 23 марта. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени. Первая встреча завершилась уверенной победой команды Реброва со счетом 3:1.