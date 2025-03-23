Легенда сборной Украины сделал прогноз на ответный матч против Бельгии

В воскресенье, 23 марта, сборная Украины сыграет решающий матч против Бельгии. От результата игры зависит дальнейшее участие "сине-желтых" в элитном дивизионе "А" Лиги наций.

Артем Милевский поделился мыслями относительно матча Бельгия – Украина. В частности, экс-футболист Динамо и национальной сборной дал прогноз на игру, сообщает 24 канал со ссылкой на Спорт-Экспресс Украина.

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Сможет ли Украина пройти Бельгию

Бывший форвард Динамо заявил, что Украина имеет хороший запас. Милевский также отметил, что матч против Бельгии сравнивают с Францией, но тогдашние "синие" были сильнее современных "красных дьяволов".

Ребятам я желаю только удачи и победы. Я верю, что у них все получится. Успехов сегодня! Рискну поставить на 1:1,

– сказал Милевский.

Экс-игрок Динамо и "сине-желтых" спрогнозировал стартовый состав сборной Украины на матч против Бельгии. Артем Милевский считает, что сегодня в воротах будет стоять Андрей Лунин.

В центре обороны выйдут Илья Забарный и Николай Матвиенко, а на флангах защиты Виталий Миколенко и Александр Зинченко. В полузащите сыграют Иван Калюжный, Георгий Судаков, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков и Андрей Ярмоленко. На острие атаки – Роман Яремчук.

Отметим, что Сергей Ребров объявил заявку сборной Украины на ответный матч против Бельгии. Игра в Генке состоится сегодня 23 марта в 21:45 по киевскому времени.