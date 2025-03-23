Артем Мілевський поділився думками щодо матчу Бельгія – Україна. Зокрема, ексфутболіст Динамо та національної збірної дав прогноз на гру, повідомляє 24 канал із посиланням на Спорт-Експрес Україна.
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Чи зможе Україна пройти Бельгію
Колишній форвард Динамо заявив, що Україна має хороший запас. Мілевський також зазначив, що матч проти Бельгії порівнюють з Францією, але тодішні "сині" були сильніше за сучасних "червоних дияволів".
Хлопцям я бажаю тільки удачі й перемоги. Я вірю, що в них усе вийде. Успіхів сьогодні! Ризикну поставити на 1:1,
– сказав Мілевський.
Ексгравець Динамо та "синьо-жовтих" спрогнозував стартовий склад збірної України на матч проти Бельгії. Артем Мілевський вважає, що сьогодні у воротах стоятиме Андрій Лунін.
У центрі оборони вийдуть Ілля Забарний та Микола Матвієнко, а на флангах захисту Віталій Миколенко та Олександр Зінченко. У півзахисті зіграють Іван Калюжний, Георгій Судаков, Микола Шапаренко, Віктор Циганков та Андрій Ярмоленко. На вістрі атаки – Роман Яремчук.
Зазначимо, що Сергій Ребров оголосив заявку збірної України на матч-відповідь проти Бельгії. Гра у Генку відбудеться сьогодні 23 березня о 21:45 за київським часом.