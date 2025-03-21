После чуда в первой игре: Украина попытается во второй раз одолеть Бельгию – прогноз на плей-офф Лиги наций

В воскресенье, 23 марта, сборная Украины по футболу проведет ответный матч в рамках плей-офф Лиги наций против Бельгии. "Красным дьяволам" нужно реабилитироваться за поражение в первом поединке.

После первых двух матчей в истории этих национальных команд Украина не знает горького вкуса поражений. Однако уже 23 марта все может измениться, пишет 24 Канал.

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Замены сделали разницу в первой игре

В первом поединке команда Сергея Реброва оформила себе комфортное преимущество в виде разницы в два мяча. Хотя именно украинцы первыми пропустили в матче в Мурсии. Под занавес первого тайма Ромелу Лукаку вывел Бельгию вперед 0:1. Именно с таким счетом команды ушли на 15-минутный отдых.

На 62-й минуте Ребров сделал три замены, которые и перевернули в итоге всю игру. Через четыре минуты Алексей Гуцуляк, который вышел на поле вместо Романа Яремчука, вернул Украину в борьбу 1:1. Ударным периодом игры для номинальных хозяев поля был отрезок с 73-й по 78-ю минуты, когда мяч дважды побывал во владениях Тибо Куртуа. Сначала Владислав Ванат, который тоже вышел на замену, вывел "сине-желтых" вперед 2:1 (ассист Виктора Цыганкова). А уже добил бельгийцев Илья Забарный, который замкнул ногой передачу Александра Зинченко.

Финальный счет первой игры 3:1 в пользу Украины.

Кадровые потери

Однако были в этой игре и поводы для грусти. Уже в первом тайме Сергей Станиславовчи был вынужден делать замену. Ефим Конопля получил травму. Вместо него на фланге появился карпатовец Алексей Сыч.

Но и фланговый защитник "львов" не смог отыграть матч до финального свистка. На 62-й минуте Сыч из-за повреждения вылетел из игры. На правый фланг обороны очень удачно сместился Зинченко, а вместо травмированного Сыча вышел Егор Ярмолюк. У Алексея повреждение медиальной коллатеральной связки. Из-за травмы Сыч пропустит около месяца.

Оба футболиста уже покинули расположение сборной Украины. Ребров не стал искать замену, ведь времени на это нет. Поэтому тренерскому штабу нужно будет хорошо подумать, кого выставить во втором матче на правый фланг обороны.

Важно! Ответный матч плей-офф Лиги наций Бельгия – Украина состоится 23 марта в 21:45 (по киевскому времени). Поединок примет "Cegeka Arena" в бельгийском городе Генк. В этой игре определится счастливчик путевки в элитный дивизион "А" Лиги наций.

Зато есть хорошие известия. В общую группу вернулся Артем Довбик. Нападающий Ромы пропустил первую игру из-за высокой температуры.

К счастью, ни один из восьми игроков Украины, которые были на желтых карточках, не пропускают ответный матч.

Прогноз Favbet

Как и в первом матче у Favbet дают лучший коэффициент на победу в поединке Бельгии – 1,51. Зато победа Украины оценена в 6,30. Ничья – 4,60.

Однако коэффициенты на проход (место в дивизионе "А") изменились с ног на голову. Теперь у команды Реброва лучшие шансы, чем у соперника – 1,43 против 2,95 на "красных дьяволов".

Если подопечным Руди Гарсия удастся ликвидировать поражение 3:1 в первом матче и перевести противостояние в дополнительные таймы, то у кого лучшие шансы на проход? Бельгия – 9, Украина – 20.

Если дело дойдет до пенальти, то тут уже шансы обеих сборных равны – по 15.

Обе команды забьютда. – 1,92, нет – 1,88. Вероятно, что первыми в ответном матче отметятся хозяева поля – 1,44. А вот на первый гол во встрече от "сине-желтых" – 3,30.