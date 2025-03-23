Фиаско в Генке: Украина проиграла Бельгии и потеряла шанс выйти в элиту Лиги наций

В воскресенье, 23 марта, состоялся ответный матч между сборными Бельгии и Украины в рамках плей-офф Лиги наций. По итогам двух встреч Бельгия сохранила место в элитном дивизионе "А".

Бельгия – Украина 3:0

Голы: де Кейпер, 70, Лукаку, 76, 86

В первом поединке противостояния Украина уверенно победила Бельгию со счетом 3:1. В ответном матче команда Сергея Реброва должна была сохранить преимущество, пишет 24 Канал.

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Тотальное преимущество бельгийцев

Главный тренер "сине-желтых" удивил стартовым составом. Ребров выбрал схему с тремя центрбеками, надеясь в атаке на быстроногих Ваната и Гуцуляка.

Перед хозяевами стояла задача отыграть гандикап в два мяча. Поэтому с первых минут подопечные Руди Гарсии взяли в осаду ворота Лунина.

На 8-й минуте защитник "красных дьяволов" Томас Менье мог открыть счет, но голкипер "сине-желтых" великолепным сейвом отбил мяч.

Очень активным был Кевин де Брюйне. Бывший одноклубник Зинченко постоянно создавал опасность и обострял игру. Впрочем, на перерыв команды ушли с нулями на табло.

"Красные дьяволы" уничтожили защиту Украины

Во втором тайме рисунок игры не изменился. Украинцы отбивались от атак бельгийцев, которые стремились реабилитироваться перед собственными болельщиками.

На 62-й минуте счастье было на стороне "сине-желтых", когда после подачи углового Лукаку с двух метров пробил мимо ворот.

Усталость игроков сборной Украины сказалась на 70-й минуте. Защитник бельгийцев Максим де Кейпер, который только что вышел на замену, элегантным ударом огорчил Лунина.

Видео гола де Кейпера

На волне успеха хозяева поля забили второй гол. Де Брюйне выполнил пас-конфетку на Лукаку в штрафную площадь, где форвард в падении через себя отправил мяч в ворота.

Видео первого гола Лукаку

За четыре минуты до конца основного времени Лукаку оформил дубль и снял вопрос о победителе матча.

Видео второго гола Лукаку

Финальный свисток арбитра зафиксировал победу Бельгии со счетом 3:0. Украина потеряла шанс выйти в элиту и проведет следующий сезон в дивизионе В Лиги наций.