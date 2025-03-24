"Сделал все, чтобы мы проиграли": эксперт назвал виновника в фиаско Украины в матче с Бельгией

В воскресенье, 23 марта, сборная Украины по футболу провела поединок плей-офф Лиги наций-2024/2025. Соперником "сине-желтых" была национальная команда Бельгии.

"Красные дьяволы" смогли взять реванш за поражение в Мурсии (1:3). Они одержали победу со счетом 3:0 и сохранили прописку в дивизионе A.

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Экспертное мнение экс-игрока сборной Украины

После завершения матча в Генке своим мнением относительно выступления подопечных Сергея Реброва поделился бывший форвард Динамо Виктор Леоненко, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sport Express. Он раскритиковал тренера "сине-желтых", назвав его главным виновником поражения.

"Когда выбираешь на матч такую тактику, то показываешь, что тебе конец. Дело даже не в тактике, а в игре. Мы не создаем моменты, они у нас получаются случайно. Бельгия ничего не показала, но мы все равно обос***ились, и соперник стал смелым.

Ребров сделал все, чтобы мы проиграли и не прошли дальше. Мы с первых минут отдали инициативу Бельгии, даже в контратаки не выбегали и показали, что ничего не умеем. Классные у Реброва помощники. Вы вчера много испанского в нашей тактике увидели? У нас был день отбора", – сказал Леоненко.

К слову. Ранее Сергей Ребров прокомментировал поражение своей команды. Он заявил, что не давал задание играть от глухой обороны, однако Бельгия своими действиями заставила это делать.

Отметим, что в следующем сезоне Лиги наций сборная Украины будет играть в дивизионе B. Поединки группового этапа состоятся осенью 2026 года.