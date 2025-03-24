Бельгийцам удалось взять реванш. Они одержали победу со счетом 3:0, забив все голы в промежутке с 70-й по 86-ю минуту.

Читайте также "Иногда лучше играть с ножом у горла": лидер сборной Бельгии оценил победу над Украиной

Послематчевый комментарий Гарсии

На пресс-конференции после завершения игры главный тренер "красных дьяволов" Руди Гарсия поделился эмоциями от триумфального выступления своей команды, сообщает 24 Канал со ссылкой на УАФ. Французский специалист похвалил подопечных за самоотдачу, благодаря которой бельгийцы оказывали постоянное давление на сборную Украины:

Именно такого матча я ожидал от своей команды. Мы хорошо контролировали игру, имели интенсивность, техническое качество и атакующий импульс. Все это было необходимо, чтобы забить три гола и не доводить дело до дополнительного времени.

61-летний наставник отметил также роль Ромелу Лукаку в победе сборной Бельгии, однако считает, что судьбу поединка определили замены, которые он сделал на 69-й минуте.

"Несмотря на то, что Лукаку забил дважды, думаю, именно футболисты, которые вышли на замену, решили судьбу встречи. В первом поединке с Украиной у нас была не проблема менталитета, а проблема уверенности. Поэтому пришлось провести в этом направлении определенную работу.

И мы получили реакцию. Реакцию гордости. Это доказывает, что в этой команде есть качество, но прежде всего – душа, которая дает нам возможность переживать такие прекрасные вечера, как этот", – сказал Гарсия.

Справка. По сумме двух матчей Бельгия одолела Украину со счетом 4:3. Следующий сезон Лиги наций "красные дьяволы" проведут в дивизионе А, а "сине-желтые" – в лиге В. Групповой этап турнира состоится осенью 2026 года.

Напомним, что ранее Сергей Ребров отреагировал на поражение своей команды. Он заявил, что тренерский штаб сборной Украины не давал задание играть от глухой обороны, однако бельгийцы своим давлением не оставляли шансов проводить контратаки.