"Красные дьяволы" смогли взять реванш за поражение в первом поединке (0:2). Они одержали победу в Генке со счетом 3:0 и сохранили прописку в сильнейшей лиге турнира.

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Что сказал Де Брюйне после игры

После финального свистка капитан сборной Бельгии Кевин де Брюйне прокомментировал успех своей команды. Он отметил, что замены во время поединка сыграли ключевую роль, сообщает 24 Канал со ссылкой на HLN.

Сегодня была ситуация: все или ничего? Да. Иногда лучше играть с ножом у горла. Мы их утомили, и тогда замены сыграли решающую роль,

– сказал полузащитник.

Также звезда Манчестер Сити выделил игрока, который сделал разницу на поле. Он похвалил Ромелу Лукаку, который оформил дубль, однако призвал бельгийцев не впадать в эйфорию:

"Ромелу Лукаку забил два мяча. Он – игрок, который знает, где находятся ворота. Ромелу всегда будет забивать голы, если вы создадите для него моменты. Он очень эффективен. Он никогда этого не забудет, даже когда завершит карьеру.

Было важно добиться положительного результата. Это придает уверенности на следующий раз. Теперь мы знаем, что можем создавать моменты и хорошо играть против такой сильной команды, как Украина. Нам не следует впадать в излишнюю эйфорию, но мы можем от этого отталкиваться".

Справка. Поражение по сумме двух матчей против Бельгии оставило Украину в дивизионе В Лиги наций. Поединки следующего группового этапа этого турнира запланированы на сентябрь – ноябрь 2026 года.

Отметим, что после четвертьфиналов Лиги наций определился последний соперник Украины в отборе на ЧМ-2026. Им стала сборная Франции, которая в драматическом поединке одолела Хорватию.