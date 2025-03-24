"Червоні дияволи" змогли взяти реванш за поразку в першому поєдинку (0:2). Вони здобули перемогу в Генку з рахунком 3:0 та зберегли прописку в найсильнішій лізі турніру.

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Що сказав Де Брюйне після гри

Після фінального свистка капітан збірної Бельгії Кевін де Брюйне прокоментував успіх своєї команди. Він зазначив, що заміни під час поєдинку зіграли ключову роль, повідомляє 24 Канал із посиланням на HLN.

Сьогодні була ситуація: все або нічого? Так. Іноді краще грати з ножем біля горла. Ми їх втомили, і тоді заміни зіграли вирішальну роль,

– сказав півзахисник.

Також зірка Манчестер Сіті виділив гравця, який зробив різницю на полі. Він похвалив Ромелу Лукаку, який оформив дубль, проте закликав бельгійців не впадати в ейфорію:

"Ромелу Лукаку забив два м’ячі. Він – гравець, який знає, де знаходяться ворота. Ромелу завжди буде забивати голи, якщо ви створите для нього моменти. Він дуже ефективний. Він ніколи цього не забуде, навіть коли завершить кар'єру.

Було важливо домогтися позитивного результату. Це додає впевненості на наступний раз. Тепер ми знаємо, що можемо створювати моменти та добре грати проти такої сильної команди, як Україна. Нам не слід впадати в зайву ейфорію, але ми можемо від цього відштовхуватися".

Довідка. Поразка за сумою двох матчів проти Бельгії залишила Україну в дивізіоні В Ліги націй. Поєдинки наступного групового етапу цього турніру заплановано на вересень – листопад 2026 року.

Зазначимо, що після чвертьфіналів Ліги націй визначився останній суперник України у відборі на ЧС-2026. Ним стала збірна Франції, яка у драматичному двобої здолала Хорватію.