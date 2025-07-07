Первая ракетка Украины среди юниоров может сменить гражданство

Украина может потерять перспективного теннисиста. 16-летний Никита Белозерцев размышляет над сменой гражданства.

Никита Белозерцев успешно стартовал в юниорском Уимблдоне, одолев в первом круге казаха Амира Омарханова. Во время соревнований выяснилось, что украинец планирует сменить гражданство, пишет 24 Канал со ссылкой на Чемпион.

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16-летнего украинца переманивают в другую сборную

Слухи о возможном отказе от украинского паспорта появились еще во время выступлений на Ролан Гаррос. На Уимблдонском турнире опасения усилились после информации от трех независимых источников.

Сейчас 16-летний украинец выступает под руководством болгарским тренером Стефаном Пантовым. Параллельно этот специалист работает региональным координатором Болгарской федерации тенниса в Черноморском регионе, членом тренерского совета федерации и техническим директором Болгарской теннисной федерации.

Вполне вероятно, что тренер рассчитывает переманить Белозерцева под знамена сборной Болгарии.

Тренер Белозерцева хотел присутствовать на интервью с украинскими журналистами. Он предложил, чтобы вопросы были на английском или русском, который он понимает. Пантов был против общения на украинском языке, хотя диалог должен был состояться с теннисистом, а не тренером.

Интересно, что накануне журналисты уже общались с Никитой. Тогда спортсмен на вопросы на украинском отвечал на русском. Во время первого интервью тренер также присутствовал.

Что известно о Белозерцеве

Отметим, что Никита Белозерцев является уроженцем Хмельницкого.

В юниорском рейтинге ITF он занимает 20 место.

За последние четыре года он стал первым украинцем, который попал в 20-ку.

Ранее сообщалось о новом рекорде, который установил на Грэндслемах испанец Карлос Алькарас.