Невероятные сейвы Трубина не помогли: Барселона в меньшинстве победила Бенфику в ЛЧ в меньшинстве

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов Бенфика встречалась с Барселоной в основном этапе. Тогда в голевой перестрелке фортуна улыбнулась "блаугранас".

Бенфика – Барселона 0:1

Гол: Рафинья, 62

Удаление: Кубарси, 22

В среду, 5 марта, состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами Бенфика и Барселона. В стартовом составе "орлов" на поле вышел украинский голкипер Анатолий Трубин, пишет 24 Канал.

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Защита Бенфики подставила Трубина

Первая же атака хозяев поля едва не завершилась голом. Турецкий форвард Бенфики Керем Актюркоглу оказался на ударной позиции, но не сумел переиграть опытного Войцеха Щенсного.

На 13-й минуте встречи свое мастерство пришлось продемонстрировать Анатолию Трубину. Украинец совершил три подряд сейва, когда игроки Барселоны в упор расстреливали его ворота.

Спустя 9 минут гости остались в меньшинстве. Красную карточку за грубую игру получил 18-летний защитник Барсы Кубарси. Однако до перерыва Бенфика не сумела воспользоваться численным преимуществом.

Играя в меньшинстве Барселона все же огорчила Трубина. На 62-й минуте Рафинья сыграл на перехвате и из-за пределов штрафной площади пробил точно в нижний угол ворот. В этом эпизоде небрежно сыграли защитники "Бенфики".

До конца поединка счет на табло не изменился. Барселона одержала важную гостевую победу 1:0.

Ответный матч в столице Каталонии состоится во вторник, 11 марта. По итогу поединка станет известен обладатель путевки в четвертьфинал.

Видеообзор матча Бенфика – Барселона