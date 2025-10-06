В чемпионате Португалии 2025-2026 состоялся один из центральных матчей всего турнира. Действующий лидер турнирной таблицы Порту противостоял на выезде Бенфике, сообщает 24 Канал.

Как сыграли Трубин и Судаков?

В составе "орлов" с первых минут на поле появились двое украинцев – Анатолий Трубин и Георгий Судаков. Фаворитом встречи был Порту, который стартовал в чемпионате с семи побед подряд.

В целом же матч прошел без большого количества острых моментов. Подопечным Моуринью удалось отобрать очки у лидера, сыграв вничью 0:0. Это позволило Трубину оформить лишь второй клиншит за последние шесть матчей.

Однако наставник Бенфики не оценил достижение Анатолия. В послематчевом интервью Жозе Моуринью пошутил над украинцем и попутно обесценил игру оппонента.

Трубин не сделал ни одного сэйва. Кажется, Мора пробил в стойку и больше моментов не было у Порту. Зонально нам удалось двумя игроками нейтрализовать трех. Если бы я вместо Трубина стоял в воротах на протяжении 90 минут, то ничего бы не изменилось. Трубин даже не касался мяча. Команда сыграла очень хорошо,

– передает слова Жозе официальный сайт Бенфики.

К слову, Трубин все же выполнил два сэйва за матч и согласно порталу Fotmob стал лучшим игроком Бенфики в этом матче. Что же касается Судакова, то он был заменен на 90-й минуте и нанес один удар в створ.

