Наставник Бенфики в своем ярком стиле прокомментировал ничью в матче с принципиальным соперником. Моуринью в шутку обесценил достижения Анатолия.
В чемпионате Португалии 2025-2026 состоялся один из центральных матчей всего турнира. Действующий лидер турнирной таблицы Порту противостоял на выезде Бенфике, сообщает 24 Канал.
Как сыграли Трубин и Судаков?
В составе "орлов" с первых минут на поле появились двое украинцев – Анатолий Трубин и Георгий Судаков. Фаворитом встречи был Порту, который стартовал в чемпионате с семи побед подряд.
В целом же матч прошел без большого количества острых моментов. Подопечным Моуринью удалось отобрать очки у лидера, сыграв вничью 0:0. Это позволило Трубину оформить лишь второй клиншит за последние шесть матчей.
Однако наставник Бенфики не оценил достижение Анатолия. В послематчевом интервью Жозе Моуринью пошутил над украинцем и попутно обесценил игру оппонента.
Трубин не сделал ни одного сэйва. Кажется, Мора пробил в стойку и больше моментов не было у Порту. Зонально нам удалось двумя игроками нейтрализовать трех. Если бы я вместо Трубина стоял в воротах на протяжении 90 минут, то ничего бы не изменилось. Трубин даже не касался мяча. Команда сыграла очень хорошо,
– передает слова Жозе официальный сайт Бенфики.
К слову, Трубин все же выполнил два сэйва за матч и согласно порталу Fotmob стал лучшим игроком Бенфики в этом матче. Что же касается Судакова, то он был заменен на 90-й минуте и нанес один удар в створ.
Украинцы в Бенфике
- Бенфика неплохо стартовала в этом сезоне, но после поражения от Карабаха в Лиге чемпионов клуб уволил Бруну Лаже. На его место был назначен Жозе Моуринью.
- Летом Бенфика арендовала у Шахтера Георгия Судакова с опцией обязательного выкупа за год. Общая сумма выплат "горнякам" составит от 27 миллионов евро.
- Георгий уже успел забить два гола в семи матчах за "орлов". Зато Трубин в этом сезоне записал на свой счет 8 клиншитов в 13-ти играх.
- После восьми туров в чемпионате Бенфика занимает третье место, отставая на четыре балла от лидера Порту. Зато в Лиге чемпионов "орлы" потерпели два поражения от Карабаха и Челси.