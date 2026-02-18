Трубин спасал как мог: Реал взял реванш у Бенфики благодаря бешеному голу Винисиуса
- Реал победил Бенфику со счетом 1:0 в Лиге чемпионов 2025-2026.
- Единственный гол во встрече оформил Винисиус Жуниор, а Анатолий Трубин совершил шесть сейвов.
В Лиге чемпионов 2025 –2026 стартовала стадия плей-офф. В 1/16 финала участвуют клубы, что в основной стадии соревнования заняли 9 –24 места.
Безусловно, центральной парой этого раунда стало противостояние Бенфики и Реала. Эти команды пересекались меньше месяца назад в последнем туре основной стадии, сообщает 24 Канал.
Как Трубин стал мемом для Реала?
Тогда португальцы выиграли со счетом 4:2, что позволило им запрыгнуть в зону плей-офф. Решающий гол во встрече забил украинский вратарь Анатолий Трубин.
В конце концов жребий снова свел эти команды вместе, поэтому внимание к экс-киперу Шахтера было особенным. Трубин ожидаемо вышел со старта, тогда как Георгий Судаков оказался на скамейке запасных (как и Андрей Лунин со стороны Реала).
Мадридцы ожидаемо владели инициативой и наседали на ворота Трубина. Украинец был на высоте, совершив аж шесть сейвов за игру. При этом сама Бенфика также не забывала об атаках.
Но они были куда менее острыми. У Реала же наиболее активными были Винисиус и Мбаппе и именно они организовали единственный гол во встрече. Француз запустил Жуниора в штрафную площадку хозяев.
Как Винисиус забил Бенфике: смотреть видео
Что сделал Винисиус против Бенфики?
Бразилец шикарным ударом поразил "девятку" ворот Трубина. Правда, после этого Винисиус спровоцировал скандал на поле, когда начал демонстративно танцевать у углового флажка перед фанатами португальцев.
Игроки Бенфики вступили в перепалку с нападающим, а тот после стычки пожаловался арбитру на расистские оскорбления. В итоге Винисиус хотел бойкотировать продолжение матча. В итоге после 10-минутной паузы игра была возобновлена.
Эмоции же достигли пика, когда тренера Бенфики Жозе Моуринью удалили из тренерской зоны за неспортивное поведение. В конце концов матч завершился минимальной победой Реала (0:1)
Трубин получил самую высокую среди игроков Бенфики оценку от Sofascore (7,6). Судаков же вышел на 74-й минуте и запомнился разве что желтой карточкой. Оценка Георгия – 6,4. Ответный матч состоится 25 февраля в Мадриде.
Как Трубин и Судаков выступают за Бенфику?
- Анатолий присоединился к Бенфике в январе 2023 года. Лиссабонцы заплатили за кипера Шахтеру около 10 миллионов евро.
- Кроме того, "горняки" получат еще около 40% прибыли от следующей перепродажи Анатолия. Трубин сразу же стал основным в команде из Лиссабона.
- Особенно успешным является текущий сезон для Анатолия – 21 матч на "ноль" из 48-ми. Правда, его команда идет лишь третьей в чемпионате Португалии.
- Судаков же стал игроком "орлов" летом 2025 года. Георгий также обычно является игроком основы, но периодически Моуринью может оставлять его на замене. В 32-х играх хавбек оформил по 4 гола и ассиста.