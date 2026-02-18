Трубин спасал как мог: Реал взял реванш у Бенфики благодаря бешеному голу Винисиуса

В Лиге чемпионов 2025 –2026 стартовала стадия плей-офф. В 1/16 финала участвуют клубы, что в основной стадии соревнования заняли 9 –24 места.

Безусловно, центральной парой этого раунда стало противостояние Бенфики и Реала. Эти команды пересекались меньше месяца назад в последнем туре основной стадии, сообщает 24 Канал.

Как Трубин стал мемом для Реала?

Тогда португальцы выиграли со счетом 4:2, что позволило им запрыгнуть в зону плей-офф. Решающий гол во встрече забил украинский вратарь Анатолий Трубин.

В конце концов жребий снова свел эти команды вместе, поэтому внимание к экс-киперу Шахтера было особенным. Трубин ожидаемо вышел со старта, тогда как Георгий Судаков оказался на скамейке запасных (как и Андрей Лунин со стороны Реала).

Мадридцы ожидаемо владели инициативой и наседали на ворота Трубина. Украинец был на высоте, совершив аж шесть сейвов за игру. При этом сама Бенфика также не забывала об атаках.

Но они были куда менее острыми. У Реала же наиболее активными были Винисиус и Мбаппе и именно они организовали единственный гол во встрече. Француз запустил Жуниора в штрафную площадку хозяев.

Как Винисиус забил Бенфике: смотреть видео

Что сделал Винисиус против Бенфики?

Бразилец шикарным ударом поразил "девятку" ворот Трубина. Правда, после этого Винисиус спровоцировал скандал на поле, когда начал демонстративно танцевать у углового флажка перед фанатами португальцев.

Игроки Бенфики вступили в перепалку с нападающим, а тот после стычки пожаловался арбитру на расистские оскорбления. В итоге Винисиус хотел бойкотировать продолжение матча. В итоге после 10-минутной паузы игра была возобновлена.

Эмоции же достигли пика, когда тренера Бенфики Жозе Моуринью удалили из тренерской зоны за неспортивное поведение. В конце концов матч завершился минимальной победой Реала (0:1)

Трубин получил самую высокую среди игроков Бенфики оценку от Sofascore (7,6). Судаков же вышел на 74-й минуте и запомнился разве что желтой карточкой. Оценка Георгия – 6,4. Ответный матч состоится 25 февраля в Мадриде.

Как Трубин и Судаков выступают за Бенфику?