Трубин эмоционально отреагировал на завоевание первого трофея с Бенфикой

В субботу, 11 января, состоялся финал Кубка португальской лиги. В матче за трофей встречались Спортинг и Бенфика.

"Орлы" одержали победу после серии пенальти. Одним из главных героев игры стал Анатолий Трубин, который совершил решающий сейв, отразив удар с 11-метровой отметки от Тринкау.

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Первая реакция Трубина

После этого триумфа украинский вратарь прокомментировал завоевание первого для себя трофея в Португалии, сообщает 24 Канал со ссылкой на Noticias ao Minuto. Он был очень счастлив и выразил надежду, что в будущем выиграет еще немало титулов с Бенфикой.

"Я очень счастлив, что выиграл здесь свой первый трофей для этого великого клуба. Хочу и в дальнейшем радовать наших болельщиков. Я сделал то, что и должен был сделать – спас свою команду. Они забили семь пенальти, мне просто надо было отбить хотя бы один, и мы победили.

Это хорошее начало для меня. Надеюсь, это первый из многих трофеев. Очень счастлив, потому что последний год был не очень удачным, но сейчас, я чувствую, что у нас очень сильная команда", – сказал Трубин.

К слову. Анатолий Трубин выступает за "орлов" с августа 2023 года. С того времени он провел 73 матча на клубном уровне, в которых пропустил 65 голов и 29 раз оставлял свои ворота "сухими".

Отметим, что следующий поединок Бенфика сыграет 14 января в 1/8 финала Кубка Португалии против Фаренсе. Стартовый свисток прозвучит в 22:15.