Португальский клуб сделал весомый шаг навстречу основной стадии Лиги чемпионов. Анатолий Трубин помог "орлам" переиграть Ниццу.

В Лиге чемпионов 2025-2026 на этой неделе проходят матчи 3-го квалификационного раунда. В "Пути представителей лиг" играет вице-чемпион Португалии Бенфика, сообщает 24 Канал.

По теме Расписание матчей и результаты 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2025-2026

Как сыграл Трубин?

Команда Анатолия Трубина должна пройти двух соперников, чтобы попасть в основную стадию турнира. Первым из них стал представитель Франции Ницца, занявшая четвертое место в прошлом сезоне в Лиге 1.

Украинский кипер ожидаемо вышел со старта против французов и продемонстрировал уверенную игру. Трубину удалось оформить клиншит и осуществить два сэйва.

В итоге португальцам даже удалось одержать победу на выезде. Первый гол во встрече на 53 минуте оформил хорватский новичок Франьо Иванович после подачи с фланга.

Читайте также Английский гранд готов заплатить огромные деньги за лидера сборной Украины

Нападающий только этим летом перебрался в Бенфику из бельгийского Юниона за 22 миллиона евро. А под занавес Ниццу добил еще и Флорентину. Таким образом, команда Трубина становится фаворитом в этой паре, но преимущество еще надо не растерять в ответном матче.

Состоится он 12 августа в Лиссабоне. Победитель пары сыграет в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов против Фейеноорда или Фенербахче. К слову, Трубин уже успел в июле выиграть с Бенфикой Суперкубок Португалии.