"Если бы не война": экс-звезда Динамо с ностальгией вспомнил период выступлений в Украине

Словенский футболист Беньямин Вербич четыре года своей карьеры провел в составе киевского Динамо. В начале полномасштабного вторжения он покинул Украину.

Вингер сначала перешел в аренду в Легию, а впоследствии на полноценной основе перебрался в Панатинаикос. 31-летний игрок рассказал, почему все же решил не продолжать карьеру в УПЛ, сообщает 24 Канал со ссылкой на Gazzetta.gr.

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Вербичу нравилось играть в Украине

Футболист признался, что имел длительные переговоры с руководством Динамо относительно своего будущего в киевской команде. Но военные действия заставили его сменить клубную прописку:

Мне было очень тяжело покидать Динамо, переговоры длились долго. В Киеве я провел свои лучшие годы, замечательное время. Возможно, я бы там и остался, если бы не война. Такая была ситуация. Хотя переговоры были долгими, решение по Панатинаикосу я принял легко.

Отметим, что в составе "бело-синих" словенец провел 121 матч. В них он забил 37 голов и отдал 12 ассистов, добыв при этом пять трофеев.

К слову. Сейчас Вербич играет в составе аутсайдера чемпионата Греции Левадиакоса, куда он перебрался зимой.

Напомним, что в Динамо впервые после начала полномасштабного вторжения может вернуться чемпион мира в составе сборной Украины U-20. Его аренда в испанской Гранаде подошла к концу и стороны решили ее не продлевать.