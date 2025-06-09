"Если бы не война": экс-звезда Динамо с ностальгией вспомнил период выступлений в Украине
- Беньямин Вербич, словенский футболист, вспоминает свои выступления за Динамо Киев, которые длились четыре года, но война заставила его сменить клуб.
- После Динамо Вербич перешел в аренду в Легию, а затем на полноценной основе в Панатинаикос, сейчас играет за Левадиакос в Греции.
Словенский футболист Беньямин Вербич четыре года своей карьеры провел в составе киевского Динамо. В начале полномасштабного вторжения он покинул Украину.
Вингер сначала перешел в аренду в Легию, а впоследствии на полноценной основе перебрался в Панатинаикос. 31-летний игрок рассказал, почему все же решил не продолжать карьеру в УПЛ, сообщает 24 Канал со ссылкой на Gazzetta.gr.
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Вербичу нравилось играть в Украине
Футболист признался, что имел длительные переговоры с руководством Динамо относительно своего будущего в киевской команде. Но военные действия заставили его сменить клубную прописку:
Мне было очень тяжело покидать Динамо, переговоры длились долго. В Киеве я провел свои лучшие годы, замечательное время. Возможно, я бы там и остался, если бы не война. Такая была ситуация. Хотя переговоры были долгими, решение по Панатинаикосу я принял легко.
Отметим, что в составе "бело-синих" словенец провел 121 матч. В них он забил 37 голов и отдал 12 ассистов, добыв при этом пять трофеев.
К слову. Сейчас Вербич играет в составе аутсайдера чемпионата Греции Левадиакоса, куда он перебрался зимой.
Напомним, что в Динамо впервые после начала полномасштабного вторжения может вернуться чемпион мира в составе сборной Украины U-20. Его аренда в испанской Гранаде подошла к концу и стороны решили ее не продлевать.