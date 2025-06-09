В понедельник, 9 июня, криворожский клуб объявил имя нового наставника. Им стал нидерландский специалист Патрик ван Леувен, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Кривбасса.

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Четвертый клуб для ван Леувена в Украине

Он подписал долгосрочный контракт с клубом сроком на три года. Голландец заявил, что рад новому вызову в карьере и рассказал, каким видит будущее развитие Кривбасса:

Рад приглашению возглавить Кривбасс. Клуб с большими традициями. Хочу, чтобы моя команда играла в интересный и атакующий футбол. Мы имеем сильных игроков, которым поможем развиваться в дальнейшем и будем пытаться обеспечить успех Кривбасса в долгосрочной перспективе.

Отметим, что предыдущим местом работы Патрика ван Леувена был Металлист 1925. Он покинул харьковчан в середине мая.

К слову. Это уже четвертый подряд украинский клуб для нидерландца за четыре сезона. До этого он также возглавлял Зарю и Шахтер.

Напомним, что накануне главного тренера также сменил ЛНЗ. Черкасский клуб возглавил экс-наставник Руха.