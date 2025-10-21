Невероятное достижение: беременная чемпионка мира пробежала 10 км с рекордным временем

Венесуэльская бегунья Джоселин Бреа покорила сердца любителей спорта. На седьмом месяце беременности она преодолела дистанцию в 10 километров.

Двукратная чемпионка мира по дуатлону Джоселин Бреа приняла участие в забеге на 10 километров в столице Венесуэлы Каракасе. Незаурядное событие произошло 5 октября, сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм Джоселин Бреа.

Как беременная чемпионка пробежала забег на 10 километров?

Венесуэльская бегунья во время беременности продолжала тренировки. Нагрузки она согласовывала с рекомендациями врачей. Джоселин хотела своим примером доказать, что во время беременности можно заниматься спортом.

Дистанцию 10 километров она пробежала за 40 минут и 31 секунду. Это невероятный результат, поскольку она бежала со средним темпом 4 минуты на километр.

Радостными фотографиями с забега она поделилась в своем инстаграме.

Я не бежала за результатом, я бежала, чтобы почувствовать, что живу. Бег – это мой баланс, даже сейчас, когда я ношу новую жизнь в себе,

– прокомментировала свой результат беременная спортсменка.

Беременная Джоселин Бреа финиширует в забеге / фото из инстаграма легкоатлетки

Что известно о беременной чемпионке из Венесуэлы?

Джоселин Бреа имеет испанские и венесуэльские корни. 31-летняя спортсменка соревнуется в дуатлоне (соревнования по бегу и езде на велосипеде) и легкой атлетике.

Бреа дважды становилась чемпионкой мира дуатлона в 2021 и 2022 годах. По данным Olympics, венесуэлка участвовала в Олимпийских играх в Париже-2024, где соревновалась на дистанции 1500 и 5000 метров.

Джоселин обладает национальными рекордами Венесуэлы на дистанциях 1500 и 5000 метров. Ее сестра, Эдимар Бреа, также является спортсменкой. Они вместе соревновались на чемпионате мира по легкой атлетике в 2022 году.

Ранее мы сообщали о результате прыгуньи в высоту Ярославы Магучих на ЧМ-2025, где она завоевала единственную медаль для сборной Украины.