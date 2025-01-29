Боксерский сезон-2025 среди украинских топ-боксеров откроет Денис Беринчик. 14 февраля он проведет бой против 25-летнего Кейшона Дэвиса, пишет 24 Канал.

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Дэвис пригрозил Беринчику нокаутом

За две недели до поединка американский панчер в интервью BoxingNews24 поделился ожиданиями от боя. Дэвис отдал должное мастерству Беринчика, который добывал "серебро" Олимпийских игр.

"Я думаю, это принесет мне пользу для продвижения, ведь этот парень – олимпиец. Он также является серебряным призером Олимпийских игр 2012 года.

Этот парень непобедимый, имеет рекорд 19-0. Он украинский боксер, крепкий и настроенный на борьбу. Это стиль из профессионального бокса, с которым я еще никогда не сталкивался", – сказал Дэвис.

Несмотря на все, американец не сомневается в собственной победе. Более того, Кейшон настроен нокаутировать Беринчика.

Это мой первый 12-раундовый бой. Это определенно поднимет мою планку. Это также мой первый бой против непобедимого соперника. Поэтому, когда я получу зрелищный нокаут, это станет еще одной легендарной ночью для меня,

– заявил Дэвис.

Непобежденный американец надеется забрать чемпионский титул у Беринчика. Это откроет ему путь к объединительному бою с чемпионом WBA Джервонтой Дэвисом или чемпионом IBF Василием Ломаченко.

Напомним, что поединок между Денисом Беринчиком и Кейшоном Дэвисом состоится 14 февраля в Нью-Йорке.