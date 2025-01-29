Боксерський сезон-2025 серед українських топ-боксерів відкриє Денис Берінчик. 14 лютого він проведе бій проти 25-річного Кейшона Девіса, пише 24 Канал.

До теми Битва непереможних: які шанси Берінчика не втратити титул чемпіона у бою проти Девіса

Девіс пригрозив Берінчику нокаутом

За два тижні до поєдинку американський панчер в інтерв'ю BoxingNews24 поділився очікуваннями від бою. Девіс віддав належне майстерності Берінчика, який здобував "срібло" Олімпійських ігор.

"Я думаю, це принесе мені користь для просування, адже цей хлопець – олімпієць. Він також є срібним призером Олімпійських ігор 2012 року.

Цей хлопець непереможний, має рекорд 19-0. Він український боксер, міцний і налаштований на боротьбу. Це стиль із професійного боксу, з яким я ще ніколи не стикався", – сказав Девіс.

Попри все, американець не сумнівається у власній перемозі. Ба більше, Кейшон налаштований нокаутувати Берінчика.

Це мій перший 12-раундовий бій. Це безумовно підніме мою планку. Це також мій перший бій проти непереможного суперника. Тож, коли я здобуду видовищний нокаут, це стане ще однією легендарною ніччю для мене,

– заявив Девіс.

Непереможений американець сподівається забрати чемпіонський титул у Берінчика. Це відкриє йому шлях до об'єднавчого бою з чемпіоном WBA Джервонтою Девісом або чемпіоном IBF Василем Ломаченком.

Нагадаємо, що поєдинок між Денисом Берінчиком та Кейшоном Девісом відбудеться 14 лютого в Нью-Йорку.