"Верьте в Бога": новоиспеченный чемпион мира дал комментарий после победы над Беринчиком

В ночь с 14 на 15 февраля в Нью-Йорке состоялся фантастический вечер бокса. Главным событием в программе шоу стал титульный бой между Денисом Беринчиком и Кейшоном Дэвисом.

Американский проспект оказался сильнее "Украинского танка". Мегафайт за титул чемпиона мира завершился досрочной победой Кейшона Дэвиса в четвертом раунде.

Читайте также Безжалостное избиение украинца: как Дэвис брутально нокаутировал Беринчика – неприятное видео

Комментарий Дэвиса после победы

Боксер дал комментарий после зрелищной победы над Денисом Беринчиком, сообщает 24 канал со ссылкой на Top Rank Boxing.

Кейшон Дэвис вспомнил свое тяжелое детство и поиск себя в мире. Новоиспеченный чемпион мира рассказал, что благодаря вере в Бога он оказался там, где должен быть.

Я был в психиатрической больнице, я имел проблемы. Я был тем ребенком, который принимает лекарства. Мне пришлось снова искать себя. Просто принимайте это и преодолевайте каждый день. Никогда от себя не отказывайтесь, верьте в Бога. Он всегда помогает,

– сказал Дэвис.

Напомним, что бой против Дениса Беринчика стал 13 в карьере Кейшона Дэвиса. Американский проспект нанес первое поражение "Украинскому танку" на профессиональном ринге.