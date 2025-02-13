Беринчик перевесил Дэвиса: результаты взвешивания и огненная последняя битва взглядов

Денис Беринчик и Кейшон Дэвис 14 февраля 2025 года сойдутся в одном ринге в Нью-Йорке. Накануне поединка боксеры провели традиционную церемонию взвешивания и сошлись в дуэли взглядов.

Состоялось последнее официальное мероприятие перед вечером бокса в Нью-Йорке. Чемпион мира WBO в легком весе Денис Беринчик и непобежденный американец Кейшон Дэвис встретились на церемонии взвешивания, пишет 24 Канал.

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Результат взвешивания Беринчика и Дэвиса

Боксеры на весах показали почти одинаковый вес. Украинский чемпион взвесил 61,05 килограмма. Вес соперника составлял – 60,87 килограмма.

Видео церемонии взвешивания

После взвешивания Беринчик и Дэвис провели финальную битву взглядов. Американец снова прикоснулся к поясу, который был на плече Беринчика. Украинец лишь улыбнулся в ответ.

После этого Кейшон вышел на передний план и получил толчок в спину от Дениса. Это сильно разозлило Дэвиса, который побежал за Беринчиком. Однако охране удалось потушить конфликт.

Видео финальной битвы взглядов

Напомним, что бой между Денисом Беринчиком и Кейшоном Дэвисом состоится в Нью-Йорке в ночь с 14 на 15 февраля. На кону будет стоять пояс чемпиона мира по версии WBO в легком весе, которым владеет украинец. Для Беринчика это будет первая защита титула.

Украинский боксер стал чемпионом мира по версии WBO 18 мая 2024 года. Беринчик победил мексиканца Эмануэля Наваррете раздельным решением судей.