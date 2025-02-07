Чемпионский поединок между Денисом Беринчиком и Кейшоном Дэвисом состоится 14 февраля в Нью-Йорке. Оба боксера подходят к поединку в статусе непобежденных, пишет 24 Канал.

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Официальное промо боя Беринчик – Дэвис

Компания Top Rank представила официальное промо к поединку украинского боксера и американца под названием "Кровь, пот и слезы". В нем соперники рассказывают, чего ожидают от поединка.

В ролике Беринчик признался, как трудно было завоевать титул чемпиона WBO, но защитить его будет еще труднее.

Официальное промо боя Беринчик – Дэвис

Интересно, что оба боксера становились серебряными призерами Олимпийских игр: Беринчик в Лондоне-2012, а Дэвис в Токио-2020.

Во время профессиональной карьеры украинец одержал 19 побед, в том числе 9 нокаутом. На счету американского боксера 11 побед, 7 из которых одержал досрочно.