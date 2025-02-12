Беринчик – Дэвис: онлайн-трансляция пресс-конференции боксеров перед боем

Денис Беринчик и Кейшон Дэвис 12 февраля пообщаются с журналистами накануне очного боя в Нью-Йорке. Следить за пресс-конференцией в прямом эфире можно непосредственно на сайте 24 Канала.

11 февраля боксеры впервые сошлись в дуэли взглядов. Во время очной битвы Кейшон Дэвис пытался спровоцировать Дениса Беринчика на эмоции и постоянно показывал на титул, пишет 24 Канал.

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Что скажут боксеры перед боем

Уже 12 февраля боксеры проведут пресс-конференцию, на которой поделятся ожиданиями от поединка и по ее окончанию снова могут сойтись в дуэли взглядов.

Чем меньше дней до поединка, тем больше громких заявлений выдает непобедимый американский боксер. Хотя к битве на "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке оба бойца подходят с идеальными статистиками. У Беринчика все 19 выигранных боев, а у Дэвиса – 12 побед в 13-ти боях (один бой был засчитан таким, несостоявшимся).

Важно! Пресс-конференция начнется 12 февраля в 21:00 (по киевскому времени).

Беринчик – Дэвис: онлайн-трансляция пресс-конференции

Напомним, что на кону боя будет стоять пояс чемпиона мира по версии WBO в легком весе, которым владеет Беринчик. Его Денис получил в предыдущем поединке против мексиканца Эмануэля Наваррете (18 мая 2024 года).