Накануне чемпионского поединка в Нью-Йорке Денис Беринчик и Кейшон Дэвис устроили друг другу психологическую проверку. Соперники впервые встретились лицом друг к другу, пишет 24 Канал.

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Первая битва взглядов Беринчика и Дэвиса

Битва взглядов началась с дружеских улыбок. После этого Дэвис решил испытать нервы Беринчика. Американец взялся за пояс, мол, он должен принадлежать ему. После этого соперники обменялись острыми высказываниями и немного потолкались.

Видео первой дуэли взглядов Беринчик – Дэвис

Напомним, что бой за звание чемпиона мира в легком весе по версии WBO состоится в ночь с 14 на 15 февраля в Нью-Йорке. Денис Беринчик проведет первую защиту титула. Оба боксера подходят к поединку в статусе непобежденных.

В Украине поединок Беринчик – Дэвис будет транслировать медиасервис MEGOGO. Во время трансляции зрители смогут посмотреть весь андеркард вечера бокса.